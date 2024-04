Diretório do PSDB classifica como “mera investigação” operação que prendeu vereador

Executiva Municipal do PSDB na Capital classificou a Operação Tromper do GAECO como “mera investigação” o inquérito que levou à prisão hoje (3) do Vereador Claudinho Serra. O parlamentar é acusado de participar de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura Municipal de Sidrolândia.

Em nota divulgada o diretório presidido pelo pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, defendeu que não pode fazer julgamentos neste momento porque o inquérito é “mera investigação” e precisa esperar a conclusão do caso.

Claudinho após ser preso durante a 3º Fase da Operação Tromper foi encaminhado ao Centro de Triagem “Anísio Lima”.