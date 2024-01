Dois homens e um adolescente são capturados por furto de quase 400 roupas em loja no Nova Lima

Estefersson de Oliveira Soares, de 24 anos, Herick Ferreira Rosa, de 21 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, na noite de terça-feira (9) no bairro Jardim Presidente, após furtarem uma loja de roupas, em Campo Grande.

O furto teria ocorrido na última quarta-feira (4) em uma loja localizada na avenida Marques de Herval, no bairro Nova Lima. O crime, cometido por Estefersson com ajuda do adolescente, foi filmado por câmeras de segurança. Eles roubaram diversos objetos.

Após o crime, os dois teriam escondido os itens furtados na casa de Herick, localizada na rua João Marcondes. A polícia recebeu a denúncia e, durante o patrulhamento no endereço, encontrou Estefersson e o adolescente em motocicleta Yamaha.

Os dois abandonaram o veículo e tentaram fugir. A polícia os perseguiram, mas os dois conseguiram escapar por uma região de mata. Os policiais verificaram a documentação do veículo e descobriram que o veículo havia sido furtado em janeiro de 2023.

A polícia, então, se dirigiu para a residência, onde encontraram Herick e os pertences furtados. Ele confessou ser fugitivo do sistema prisional e foi preso em flagrante por receptação e evasão.

Ao todo, quase quatrocentos objetos foram recuperados, entre calças, shorts, camisetas, casacos e itens eletrônicos. Na casa ainda foram encontrados televisões, computadores e monitores roubados da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Durante a abordagem, o adolescente chegou ao local, com roupas trocadas, questionando o que estaria acontecendo. Segundo Herick, o menor mora com ele na residência.

A polícia o reconheceu como um dos suspeitos que estava na garupa da moto, o questionou e ele confessou ser um dos homens que fugiram durante a abordagem policial.

Após a confissão, foi dada voz de apreensão ao menor infrator pelo crime de receptação. Ele tem várias anotações criminais em sua ficha.

Ele ainda informou que Estefersson era quem pilotava o veículo e estava escondido na rua Costa Rica, próximo ao endereço.

A equipe da Força foi então ao local e conseguiu capturar o homem que, imediatamente, confessou pilotar a moto e tentar fugir da equipe policial. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, furto, associação criminosa e corrupção de menor de idade.

Estefersson alegou que comprou a moto e de um homem conhecido como “Pikachu” por R$ 400,00, porém não soube dizer o nome completo do suspeito e nem onde mora.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio da Delegacia Especializada pelo Detran e os objetos recuperados foram levados à delegacia. A polícia solicitou a presença das vítimas que reconheceram todos os materiais furtados.

Os criminosos foram apresentadas para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento) para que as providências cabíveis sejam adotadas.