Egito abre mercado para carnes de ovino e caprino do Brasil

O governo do Brasil divulgou nesta terça-feira (19) que o Egito abriu seu mercado para carnes, produtos cárneos e miúdos de caprinos e ovinos brasileiros. Nota conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério das Relações Exteriores informa que o governo egípcio deu a autorização sanitária para os embarques.

De acordo com a nota divulgada, o resultado é fruto de esforços das duas pastas. Os ministérios informam ainda que as exportações agrícolas brasileiras para o mercado egípcio ultrapassaram US$ 1,73 bilhão no ano passado, dos quais mais de US$ 384 milhões correspondem às vendas de proteína animal.

CRÉDITOS: HALAL BRASIL NEWS