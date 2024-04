ELDORADO: Audiencia Publica RAG

O Relatório Anual de Gestão é um instrumento importante para a avaliação das políticas públicas de saúde e para a definição de prioridades para os próximos anos.

No dia 27/03/2024 foi realizado a Audiência Pública referente ao RAG 2023 da secretaria de Saúde de Eldorado, a apresentação ocorreu na Câmara Municipal as 09:00h, onde foi tornado público as metas fiscais e as metas relacionadas ás atividades desenvolvidas pelas Unidades Básicas de Saúde.

O documento na íntegra encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde.