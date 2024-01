Fed: Juros são restritivos o suficiente para voltar inflação à meta de 2% ao ano

Fed: Juros são restritivos o suficiente para voltar inflação à meta de 2% ao anoA diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, disse nesta segunda-feira, 8, que a política monetária do Fed já é restritiva o suficiente para trazer a inflação de volta à meta de 2%, caso mantida no patamar atual pelo tempo necessário.

Em discurso durante conferência da Associação de Banqueiros Comunitários da Carolina do Sul, Bowman disse que ainda está disposta a subir juros caso o progresso contra a inflação entre em uma fase de estagnação, mas ela afirmou estar confiante de que a inflação está no caminho certo.

“Se a inflação continuar a cair para mais perto do nosso objetivo de 2%, será apropriado iniciar o processo de redução da nossa taxa para evitar que a política se torne excessivamente restritiva”, afirmou, ao destacar que este ainda não é o momento para começar a discussão, e ao pontuar que, agora, oferta e a demanda no mercado de trabalho americano estão em melhor equilíbrio. (Agência Brasil)