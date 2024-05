Festival de Badminton reúne 180 alunos de 18 escolas da REME

A quadra de esportes da Escola Municipal Irene Szukala, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, é palco para 180 alunos de 7 a 10 anos inscritos no Festival de Badminton, modalidade esportiva praticada entre adversários que utilizam raquetes para rebater uma peteca, nesta quinta-feira (9).

Conforme o responsável pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Thiago Vilela, o festival ocorre o dia todo. “Pela manhã os jogos foram individuais e à tarde, são em dupla. O esporte é um dos mais antigos que existem e foi ampliado de 9 para 18 escolas da REME este ano”.

Mãe do aluno Pedro Gimenes, de 8 anos, da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado, a empreendedora Cristina Gimenes Pinheiro Ortega, foi apoiar o filho na sua primeira competição. “Ele começou a treinar no início do ano, quando abriram as inscrições e é muito gratificante ter tantos esportes disponíveis assim para alunos de escolas municipais”.

Davi Rezende Arruda, de 10 anos, aluno da Escola Municipal Professora Ana Lúcia Oliveira Batista, pratica badminton desde o início deste ano. “Eu vi o esporte e me interessei, fiquei muito entusiasmado e gosto bastante de jogar”.

Lorena Gabriela Souza tem 9 anos e estuda no 4º ano na mesma escola de Pedro. “Eu estou achando o badminton muito bom, porque era meu sonho fazer badminton e aqui estou ansiosa pela disputa”.

Renner Augusto Silva Martins é professor de badminton na Escola Municipal Professora Ana Lúcia Oliveira Batista e tem 40 alunos. “Eles amam o badminton e todo ano eles querem buscar, querendo fazer novamente. E é um privilégio para gente, porque você vê que através do esporte eles também conquistam várias coisas, como um evento desse, que vem medalha, eles passeiam, conhecem outras pessoas. Essa é a intenção do esporte também na vida deles”.

Aluna do 3º ano da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo, Sofia dos Santos Oliveira, de 8 anos, disputa um festival pela primeira vez. “O badminton é muito legal, tem a raquete, a peteca, é muito interessante”.