Garras prende indivíduo com arma municiada no bairro Jd. Colúmbia

Na tarde de ontem, terça-feira (09), um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela equipe do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, portando uma arma de fogo.

A ação policial ocorreu durante diligências para cumprimento de mandados de prisão de evadidos do sistema prisional. Ao transitarem pela Rua Maicuru, os investigadores se depararam com um veículo VW/GOL, cujos bancos dianteiros eram ocupadas por dois indivíduos, o condutor e o passageiro.

No banco traseiro do automóvel, um terceiro homem foi encontrado e preso após se abaixar, agindo de maneira suspeita ao notar a presença policial. Diante da atitude atípica e da suspeita de envolvimento em atividades criminosas, os agentes decidiram abordar o veículo.

Durante a busca, os policiais encontraram uma pistola calibre .9mm municiada com seis cartuchos, cuidadosamente enrolada em uma camisa ao lado do homem. Ele assumiu prontamente a posse da arma de fogo, consta no Boletim de Ocorrência.

O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante e aguarda apresentação à Justiça em audiência de custódia. A pistola foi apreendida.