Grávida pela primeira vez, Iza mostra barriga durante live no Instagram

A cantora Iza anunciou oficialmente a sua gravidez, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Aos 33 anos, a cantora será mãe pela primeira vez e mostrou a barriga aos seus fãs. O anúncio foi feito durante uma live especial, em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (12).

A notícia já tinha sido divulgada pelo portal Leo Dias, na quinta-feira (11), mas a cantora preferiu contar a novidade aos fãs de uma forma especial. Iza decidiu fazer o anúncio da forma que mais a representa: cantando.

“Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas achei que ia ser muito especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo”, disse.

Radiante, Iza disse que a gestação aconteceu no momento certo, da forma certa, mesmo a pegando de surpresa.

“Muito louco porque quando eu lancei o álbum Afrodite, eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu me coloquei dentro de um saco gestacional, virei um feto. E agora existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe, pela primeira vez e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, contou.

A cantora compartilhou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas ficará feliz sendo menina ou menino. O importante, segundo Iza, é ter apresentado a criança aos fãs.

“Ainda não é um chá revelação. Eu não sei se é um menino ou menina, mas eu tenho certeza de que, seja o que for, esse bebê está muito feliz de ser apresentado a vocês. Peço também um pouco de paciência, estou emocionada e grávida”, explicou.

Terceiro mês de gravidez

A gravidez de Iza foi divulgada com exclusividade pelo portal Leo Dias e confirmada pela assessoria da artista. A cantora tem 33 anos e namora o jogador Yuri Lima, do Mirassol, há pouco mais de um ano. Ele é o pai da criança.

Conforme Leo Dias, a cantora está entrando no terceiro mês de sua gravidez. O jornalista relata que descobriu a gestação no início de março e contatou a famosa. Ela, por sua vez, pediu para que ele não divulgasse a informação até que chegasse o momento certo.



