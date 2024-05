ITAPORÃ: Pacco e Marsura vistoriam início das obras de pavimentação em Piraporã

Dando seguimento nas obras de infraestrutura do município, o prefeito Marcos Pacco acompanhado do vice-prefeito Roberto Marsura, esteve vistoriando o início das obras de pavimentação asfáltica no distrito de Piraporã. Recentemente o município está direcionando investimentos na ordem de 4,5 milhões em obras de pavimentação nos distritos de Montese, Santa Terezinha, Piraporã e no bairro Brinco de Ouro. Aos poucos os moradores vão presenciando a transformação que a pavimentação promove; tanto como fator de valorização dos imóveis, como também de melhoria de qualidade de vida.

Em Piraporã o prefeito e vice Roberto Marsura percorreram as ruas que estão sendo recebendo os primeiros serviços de terraplanagem (preparação da base), para receber o pavimento. As ruas são: Barão do Rio Branco, Marechal Floriano, Rua São Paulo e Rua Ceará. A maior concentração de serviços de terraplanagem, está sendo realizada nas ruas no entrono do campo de futebol.

Canteiro de obras no município

Além da pavimentação nos distritos, está previsto um aporte de R$ 1,5 milhão do governo estadual para obras no calçadão Frei Paulino, e mais R$ 6 milhões para a duplicação de trecho da MS-156 (trecho urbano Itaporã/Montese). O prefeito destacou a importância desses investimentos para a segurança viária, especialmente a duplicação da MS-156, que liga o centro da cidade ao bairro Cohab, o mais populoso.

Walter Ramos/Assecom