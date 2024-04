Korin Alimentos inaugura nova fase com abate Halal em Mesquita na capital paulista

A Korin é referência em agricultura natural, pioneira na criação de frangos sem uso de grãos transgênicos na ração das aves, antibióticos e inseticidas nas granjas.

No último dia 17 de março, a empresa se tornou a mais nova certificada em alimentos Halal pela certificadora. O produto incluído no catálogo dos muçulmanos é o frango.

A certificação Halal é focada nas documentações de sistema de gestão, ou seja, tudo é vistoriado para verificar se estão conforme a legislação islâmica. Omar Chahine, diretor comercial da FAMBRAS explica como funciona essa parte técnica da certificação.

“Primeiro de tudo, é necessário que o centro de distribuição tenha certificação Halal. Caso contrário, nenhum produto Halal pode ser armazenado. As câmaras frigoríficas de todo produto Halal precisam estar separadas dos demais alimentos, para não haver contaminação cruzada, ou seja, qualquer procedência suína”, explica Omar.

O diretor comercial ainda abordou as questões de transporte e segurança. “Em seguida, verificamos todas as normas de higiene, controle de pragas e funcionamento e manutenção dos equipamentos. Para o transporte nos centros, a recomendação é de que o produto certificado seja o primeiro a ser transportado, para não ocorrer contaminação com produtos fora das normas”, contou Omar.

Para a FAMBRAS Halal, a certificação do frango sustentável produzido pela Korin vem contribuir como uma alternativa em alimento para os consumidores muçulmanos e adeptos da saudabilidade.

Luiz Demattê, diretor da Korin, mostra-se animado com a certificação conquistada pela empresa e diz que a importância de ter o selo Halal nos alimentos vai muito além dos negócios. “Essa certificação tem um significado muito grande para nós não apenas no sentido comercial, mas é, sobretudo, no sentido do nosso interesse em produzir alimentos puros, saudáveis, em acordo com os princípios da natureza”, falou.

Sobre a Korin

Com sede em Ipeúna, a empresa brasileira nascida em 1994, pertence à Igreja Messiânica e segue a visão baseada na filosofia e no método da Agricultura Natural, de Mokiti Okada, que privilegia o equilíbrio entre a saúde humana, a valorização de homens e mulheres no campo e o uso dos recursos naturais. Pioneira na criação de frangos sem o uso de grãos transgênicos e sem antibióticos, sejam eles terapêuticos ou como promotores de crescimento. Toda a produção de alimentos da Korin é livre de agroquímicos. A empresa faz parceria com mais de 40 produtores familiares, na qual transfere tecnologia para a prática e método da Agricultura Natural. A empresa preza pelo compromisso de desenvolver uma agricultura capaz de oferecer alimentos puros, sem risco a saúde do lavrador e do consumidor, resguardando a integridade ambiental.