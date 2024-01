Médica é encontrada morta na fronteira

A médica Cheni Mabel Báez Soto (35) foi encontrada morta pela irmã quando chegava para visita-la em casa ontem (18) na região de Villarrica/PY. O corpo foi encaminhado a perícia, para determinar a causa morte. A profissional de saúde tinha o sonho de ingressar no grupo de médicos do Ministério da Saúde Pública e Assistência Social do Paraguai. Nas redes sociais, familiares se despediram da médica. “Meu coração, dá-me força, te amo para sempre minha irmãzinha”, escreveu Fabiola Baez.