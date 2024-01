Mega-Sena acumula e paga R$ 5,5 milhões nesta quinta-feira

O prêmio da Mega-Sena, para esta quinta-feira (11), está acumulado em R$ 5,5 milhões depois que nenhuma aposta em todo Brasil não acertou as dezenas sorteadas de terça-feira (9).

As dezenas do concurso 2.673 foram 04-27-35-45-52 e 56. No mesmo sorteio, uma aposta de Dourados, a 229 km de Campo Grande, acertou cinco números e faturou R$ 67.909,40.

Além disso, 24 apostas de Mato Grosso do Sul acertaram quatro números e faturaram R$ 1.191,50 cada.

O bilhete simples que dá direito a escolher seis dezenas custa R$ 5. A aposta pode ser registrada até às 18h (horário de MS), em casas lotéricas ou no site e aplicativo da Loterias Caixa.