Municipalismo: Vicentina e Deodápolis recebem investimentos para fortalecer economia e educação

Os municípios de Vicentina e Deodápolis receberam investimentos importantes do Governo do Estado para fomentar a economia local e melhorar a qualidade das escolas estaduais. O foco é ajudar as prefeituras e assim trazer benefícios diretos a população.

Em Vicentina, o governador em exercício José Carlos Barbosa – Barbosinha- assinou o lançamento de licitação para obra de construção do barracão da Feira Central do município. O objetivo é melhorar as instalações, para oferecer a população um espaço com mais conforto aos comerciantes e consumidores. O investimento é de R$ 2,3 milhões.

“Em nome do governador Eduardo Riedel viemos agradecer o apoio e parceria da população de Vicentina. As obras que assinamos hoje mostra o compromisso do Estado com a cidade. Mato Grosso do Sul é atualmente um celeiro de obras e desenvolvimento”, afirmou Barbosinha.

A estrutura da feira terá uma cobertura de qualidade, composta por pilares de concreto armado. O projeto ainda dispõe de sistema de captação de águas pluviais e instalações elétricas com iluminação de luminárias de LED.

O prefeito de Vicentina, Marcos Hermenegildo, destacou que nem nos melhores sonhos esperava tantas obras em andamento na cidade. “Só de obras do Governo são mais de R$ 50 milhões, estamos triplicando nossas ações nesta parceria com o Estado. Estamos com o coração cheio de gratidão”.

O governador ainda aproveitou a agenda para assinar ordem de serviço da reforma da Escola Municipal Antônio Alves Feitosa, que vai ganhar uma quadra poliesportiva. Esta obra é uma parceria entre o município e o Estado.

Educação de qualidade

Para propiciar uma educação de qualidade aos estudantes de Deodápolis, o governador em exercício entregou a obra de reforma geral da Escola Estadual João Baptista Pereira, que contou com o investimento de R$ 4,2 milhões do Estado.

“Escola com 149 alunos, que recebe este investimento desta magnetude, com a gestão que pensa na qualidade da educação, para que os estudantes daqui tenham as mesmas oportunidades do restante do Estado. Acompanho de perto a trajetória deste município desde o seu nascedouro. Uma cidade que se transformou e está em plena ascensão”, afirmou Barbosinha.

A unidade que fica no distrito de Presidente Castelo conta com alunos do 1º ano fundamental até o 3º do Ensino Médio Regular. Com um espaço mais moderno e acessível, o objetivo é ter um espaço que ofereça melhores condições aos profissionais e aos estudantes, com resultados efetivos no aprendizado.

“Esta escola moderna dá dignidade aos alunos e pessoas que moram no distrito. Salas com ar-condicionado e quadra de ótima qualidade. Deodápolis foi colocado no patamar que merece”, afirmou o prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor.

O secretário de Educação, Hélio Daher, agradeceu a paciência dos profissionais e alunos que tiveram que mudar de local durante a obra. “Todos tiveram a capacidade de se adaptar em um lugar que não era ideal, mas agora todo este esforço valeu a pena. A todos peço que valorizem este espaço”.

A reforma vai seguir as normas vigente de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Os serviços de intervenção incluem a substituição de cobertura, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, revestimentos de pisos, paredes e forros, esquadrias, pintura geral interna e externa, além da reforma dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas internas e externas e reforma da quadra.

No pacote está incluído a entrega de mobiliários, como mesas para computador, conjuntos escolares, mesas, gaveteiro, armários, tabletes, entre outros.

Marco Aurélio Pereira, filho do fundador da escola, elogiou a beleza da unidade. “A escola ficou maravilhosa, senti muita emoção ao entrar na sala de aula. O Estado está de parabéns por este investimento”.

Glória de Dourados

O governador esteve também em Glória de Dourados, em reunião realizada na sede da prefeitura municipal. O objetivo foi ouvir as demandas das lideranças locais, que é uma das premissas da gestão municipalista do Estado.

O encontro foi no gabinete do prefeito Aristeu Nantes. Junto com os vereadores ele solicitou apoio do Governo para obras de pavimentação na cidade, entre elas a Tancredo Neves e Duque de Caxias. “Esta parceria vai ser importante. Já estamos com os projetos e vamos levar ao Governo”.

Barbosinha garantiu que as demandas serão cumpridas. “Todos os lugares têm ação do Estado, com investimentos para população. Aqui temos reformas em escolas e pavimentações e vai ter mais obras. O Riedel tem o Estado nas mãos para tomar as decisões corretas”.