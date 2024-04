PARANAÍBA: SENAR oferece curso de crochê em linhas finas.

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Paranaíba e o SENAR MS, iniciou o curso de artesanato “crochê em linhas finas”.

O curso está acontecendo no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Jardim América, com o objetivo de qualificar profissionalmente as participantes, além de estimular a imaginação e a criatividade, colaborando para o desenvolvimento de habilidades manuais.

Ao longo do ano serão oferecidos diversos cursos, fruto da parceria, como artesanato com fibras naturais, artesanato em ponto cruz e outros.