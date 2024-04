Pop & Poesia, projeto com Ju Souc e Jerry Espíndola, encantam alunos do EJA

O projeto “Pop & Poesia”, protagonizado pelos talentosos músicos e amigos, Ju Souc e Jerry Espíndola, está de volta para mais uma série de apresentações, desta vez acontecendo de 2 a 5 de abril, em Campo Grande, sempre a partir das 19h30. Após passar por quatro escolas e realizar uma apresentação especial, na AACC/MS, para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, o trabalho chega, agora, em outras quatro escolas municipais, oferecendo uma experiência única aos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Com um repertório selecionado, a plateia tem a oportunidade de ouvir as canções e interagir com os artistas no decorrer da apresentação. Isso porque a proposta do projeto é envolver as pessoas em torno da cultura regional e trazer curiosidade por trás das composições – histórias que, geralmente, ficam restritas ao meio artístico quanto a origem e inspirações que deram formato a cada obra.

Ju Souc conta que, nas escolas, têm tido muita receptividade e, por diversas vezes, os alunos cantaram e brincaram. “Tem sido maravilhosa a experiência. Uma troca de conhecimento que, diante da diversidade de público, idades diferentes, desde jovens até pessoas idosas cantando junto, e alguns só observando e absorvendo a nossa música”.

A dupla chega aos colégios a partir da terça-feira (2), na E.M Thomaz Guirardelli (Parque Lageado). Em seguida, na quarta (3), é a vez da E.M Consulesa Margarida Maksoud Trad (Estrela Dalva). Já na quinta (4) e sexta-feira (5), a música toma conta das escolas Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão (Parque Novo Século) e Profª Ione Catarina Gianotti Igydio (Jardim Noroeste), respectivamente.

Aos que aguardam a chegada do projeto, como os diretores André Moretti (Escola Thomaz) e Orlando Peralta (Consulesa), a expectativa é das melhores já que é “importantíssimo levar a música e a cultura regional aos alunos da EJA, especialmente, aqueles na faixa etária dos 15 aos 25 anos. São jovens, que perderam o tempo certo de escolaridade por vários motivos. E quando você perde isso, muitas das vezes perde o acesso à cultura”, argumenta Moretti.

“A avaliação desse projeto é muito positiva e de extrema relevância porque valoriza o aluno da EJA. Muitos não tiveram a oportunidade de estudar, são pais e avós de família. A proximidade com os artistas é o momento em que o aluno tem para estar em contato com a cultura regional, saber a origem das músicas e conhecer mais do próprio Estado”, frisa o diretor Orlando.

Opiniões essas que se alinham com quem já teve a oportunidade de receber a iniciativa. “Na AACC/MS foi uma experiência maravilhosa porque trazer músicas para nossos assistidos, nesse processo do adoecimento, uma doença tão grave como o câncer, é uma ação magnífica porque traz alegria e prazer de viver. E, com músicas regionais melhor ainda , pois lembram de suas cidades, origens e cultura”, avalia a presidente e fundadora da Associação das Crianças com Câncer de MS, Mirian Comparin.

De Délio e Delinha, Almir Sater, Paulinho Simões, Geraldo Rocca, Tetê Espíndola até músicas autorais dos próprios proponentes do projeto, a playlist tem envolvido o público, como explica Jerry Espíndola.

“O que marca dessa vez é que estamos fazendo para alunos do EJA que é mais variado, com a presença da terceira idade, por sinal muito animados com a apresentação”, enfatiza o músico que viu no trabalho a oportunidade de estender para mais pessoas. “Estar na AACC foi algo gratificante. Uma instituição que realiza um trabalho ímpar na ajuda das famílias que têm crianças com câncer”

O “Show Musical – Pop e Poesia” é um projeto contemplado com recurso da Lei Paulo Gustavo (LPG), do MinC – Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio de edital da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, instituição vinculada à Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). Informações pelo Instagram (@jerryespindola) e (@soucju).

A secretária da Sectur, Mara Bethânia Gurgel, pontua a importância do projeto lembrando que o acesso à arte e a cultura também estão entre os direitos sociais básicos. “ Pop e Poesia leva conhecimento da música sul-mato-grossense aos estudantes da rede pública. É uma forma de democratizar o acesso às artes, além da valorização e desenvolvimento da cultura local levando à população mais vulnerável, transformando locais públicos em espaços culturais”.

Serviço:

“Show Musical – Pop e Poesia” – Ju Souc & Jerry Espíndola

Horário: A partir das 19h30

E.M Thomaz Guirardelli – 2 de abril (terça-feira) – Rua Lúcia dos Santos, Parque do Lageado.

E.M Consulesa Margarida Maksoud Trad – 3 de abril (quarta-feira) – Rua do Leão, S/N. Estrela Dalva I.

E.M Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão – 4 de abril (quinta-feira) – Rua José Pedrossian, 1270, Parque Novo Século, região do Jardim Paulo Coelho Machado.

E.M Profª Ione Catarina Gianotti Igydio – 5 de abril (sexta-feira) – Rua Dois Irmãos, 591. Jardim Noroeste.