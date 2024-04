Prefeitura convoca 39 monitores de alunos

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convocou 39 monitores de alunos, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Segundo o edital de número 09/2023-13, publicado no Diogrande desta quinta-feira (4), a convocação é para atender a necessidade urgente de contratação de pessoal para atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), em razão do início do ano letivo e abertura de 166 novas salas de aula.

Sendo assim, os convocados devem comparecer no dia 5 de abril, próxima sexta-feira, na Secretaria Municipal de Educação – Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, situada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

A relação nominal dos convocados consta a partir da página 4, através do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MTY1In0%3D.pdf