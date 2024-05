Presidente Bitto Pereira faz aula inaugural na sede da 17ª Subseção Rio Brilhante

Nesta quarta-feira (08), o Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, proferiu palestra inaugural com o tema “Honorários Advocatícios” em mais uma edição do projeto “ESA Vai ao Interior”, no auditório da 17ª Subseção de Rio Brilhante.

Estiveram presentes: Conselheiros Estaduais Antônio Olle, Heitor Miranda Guimarães, Presidente da 17ª Subseção Marcelo de Oliveira Barbosa e o Presidente da Comissão de Direito do Consumidor Nikollas Pellat.

Com a sede inaugurada no dia 22/04, esta foi a primeira palestra do auditório da Subseção. “Fiz questão de estar aqui como Presidente, e a primeira palestra da história dessa sede, que está sendo realizada neste exato momento, dia 8 de maio de 2024”.

O Presidente Bitto Pereira também destacou como começou a palestrar neste tema. “Há muito tempo, comecei a trabalhar especificamente neste tema por uma questão de sobrevivência de todos nós. Esse tema me fez virar advogado de muitos advogados que enfrentavam dificuldades nas suas discussões de honorários, isso me fez crescer nesta pauta. Nós passamos nos últimos anos com uma mudança muito grande relacionada ao tema de horários”.