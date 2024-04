Primeira semana do mês tem previsão de calor e pancadas de chuva em MS

Os primeiros dias de Abril devem apresentar características típicas do clima no Estado, trazendo calor e umidade. Segundo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) a semana começa indicando tempo instável com chuva de intensidade fraca a moderada em regiões do Estado.

Pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As instabilidades atmosféricas acontecem devido à passagem de cavados (correntes de vento no céu que ajudam a formar nuvens de tempestade) aliada à possibilidade de umidade. Além disso a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nebulosidade e chuvas.

Estão previstas temperaturas entre 20ºC e 31°C nas regiões Sul, Sudeste e Leste do Estado. Para as regiões Sudoeste e Pantaneira espera-se que os termômetros marquem de 24°C a 33°C. Nas regiões Norte e Bolsão as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C com máxima de até 30°C.

Na Capital a previsão é de 22°C a 30°C. Em grande parte do Estado os ventos atuam do quadrante Norte variando de 40 a 60 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4) em várias cidades de Mato Grosso do Sul a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço da alta pressão atmosférica. Esse sistema meteorológico favorece tanto tempo mais firme com a elevação gradual das temperaturas quanto também a probabilidade para pancadas de chuvas.

A combinação de calor e umidade pode levar a pancadas de chuva e tempestades isoladas principalmente nas regiões Centro-Norte. Estão previstas temperaturas entre 21°C e 34°C nas regiões Sul, Sudeste e Leste. Para as regiões Sudoeste e Pantaneira espera-se mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Nas regiões Norte e Bolsão os termômetros devem marcar entre 22°C e 34°C. Em Campo Grande são esperadas temperaturas entre 22°C e 33°C, os ventos atuam nos quadrantes Norte e Leste entre 30 e 50 km/h. Pontualmente pode haver rajadas de vento mais fortes.