Programa Personalidade, da TV ALEMS, entrevista ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, é o entrevistado desta edição do Programa Personalidade, da TV ALEMS. Nascido em 13 de maio de 1963, em Campo Grande, Azambuja é produtor rural, político e atualmente preside o PSDB-MS.

Foi o 11º Governador de Mato Grosso do Sul, eleito (2015/2018) e reeleito (2019/2022). Já ocupou os cargos de deputado federal (2011/2014), deputado estadual (2007/2011) e prefeito de Maracaju (1997/2004).

O legado de Reinaldo Azambuja em 8 anos de governo foi marcado por economia forte e justiça social. Todo esse trabalho e trajetória política de Reinaldo Azambuja foram contados nessa edição do Programa Personalidades, apresentado por Livia Machado. É possível assistir a essa e a outras edições já exibidas no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.

Confira o programa na íntegra: