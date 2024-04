Servidores concluem curso de Libras e garantem atendimento democrático na ALEMS

Com intuito de garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e oferecer capacitação aos servidores para um atendimento democrático, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) encerrou o curso “Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais – Libras”. Na manhã desta segunda-feira (1º), a Escola do Legislativo do Legislativo Ramez Tebet realizou a cerimônia para entrega do certificado.

Foram 28 servidores que concluíram o curso, que teve a duração de 60 horas/aula. Claudio Luiz Vasques, Juliana Pereira Batista e Larissa Sisti ministraram as aulas. “Nossa iniciativa, visa facilitar o diálogo com os deficientes auditivos que frequentam a Assembleia Legislativa. Agora, eles têm acesso às pautas sociais e parlamentares, que justamente os representam na sociedade”, destacou o professor Claudio.

Para a coordenadora de Segurança, Lucilene Souza, a ALEMS dá exemplo de como o público deve ser atendido. “Mais uma vez o Parlamento Estadual demonstra a preocupação com a acessibilidade e inclusão. Temos hoje, servidores capacitados para atender com respeito e carinho os deficientes auditivos que chegam à Casa de Leis”, afirmou a servidora.

A presidente de honra da Escola do Legislativo e secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Marlene Figueira, salientou que a ALEMS tem como prioridade investir em qualificação, para que não haja barreira de comunicação. “A inserção de Libras na capacitação dos nossos servidores comprova que exercemos a cidadania e garantimos os direitos sociais e coletivos”.

A Lei 10.436 de 2002 legitima a Libras como idioma advindo das comunidades surdas e obriga o Poder Público a adotar formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão dessa língua como meio de comunicação. A TV Assembleia , desde 2017, insere em sua programação a tradução simultânea para a língua utilizada pelos surdos no Brasil.

Conforme o diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves, o próximo curso a ser oferecido é o inglês básico. “Estamos sempre buscando ferramentas e mecanismos de aprimoração profissional aos nossos servidores, visando um atendimento de excelência a todos os sul-mato-grossenses”.