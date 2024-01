Solicitação de Ronilço Guerreiro é atendida e terminais de ônibus já contam com água gelada após instalação de bebedouros

Os usuários dos terminais de ônibus de Campo Grande já contam com água gelada. Após muitas cobranças do vereador Ronilço Guerreiro e quase dois meses de espera, os equipamentos foram instalados e já estão disponíveis para uso da população. Guerreiro ressaltou a importância dessa conquista para a cidade.

“É uma conquista do campo-grandense, do trabalhador e estudante que depende do transporte coletivo e trata-se de uma questão de saúde pública. Minha função como vereador é fiscalizar e cobrar benefícios para as pessoas e assim eu tenho feito, sempre com muito respeito, mas sem deixar o interesse das pessoas de lado”, destacou.

Os nove equipamentos instalados nos terminais são de aço e inox e foram comprados de forma emergencial e sem a necessidade de licitação devido valor estar abaixo do teto de um pregão. De acordo com informação publicada no Diário Oficial, o investimento foi de R$ 23.679,00 junto a empresa Harmonia Serviços Administrativos Ltda, sendo que cada um custou R$ 2.631,00.

“Estamos passando por um momento delicado em relação ao clima e com calor extremo. Essa semana mesmo, apesar da chuva, está muito quente. Os ônibus já não contam com ar condicionado e os terminais ainda não contavam com a água gelada, sendo necessário o passageiro comprar água para matar a sede. Problema esse que agora foi resolvido”, finalizou o parlamentar.

