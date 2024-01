Starlink de Elon Musk vai conectar máquinas agrícolas no Brasil

John Deere trará rede da Starlink aos seus tratores no Brasil e nos EUA. A John Deere firmou parceria com a SpaceX para levar conectividade via satélite da Starlink aos consumidores do segmento agrícola, um serviço disponível apenas para Brasil e Estados Unidos em seu começo.



As empresas irão implementar o acordo ao longo deste ano. E irá permitir que agricultores que vivem em áreas remotas, sem conexão com a internet, possam utilizar tecnologias agrícolas digitais da John Deere.

A iniciativa foi anunciada na terça-feira, dia 15, pelo bilionário Elon Musk, proprietário da SpaceX, na rede social X, da qual ele também é o dono.