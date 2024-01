Telas roubadas de Picasso e Chagall são recuperadas

Pinturas, uma do pintor espanhol Pablo Picasso e outra do artista belaruso-francês Marc Chagall, roubadas em 2010 de um colecionador de arte de Tel Aviv em Israel, foram localizadas em um porão em Antuérpia/Bélgica. As telas são: A Cabeça, de Picasso, e O Homem em Oração, de Chagall, avaliadas em R$ 4,4 milhões. Elas estavam acondicionadas, em perfeito estado e com as molduras originais. O Ladrão de Arte foi preso e está a disposição da justiça.

O quadro de Pablo Picasso Foto: Reuters

O quadro de Marc Chagall Foto: Reuters