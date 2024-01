Veículo capota ao desviar de animal em Santa Rita do Pardo

Um homem de 34 anos e outro de 42 anos ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na MS-040, em Santa Rita do Pardo, a 199 quilômetros de Campo Grande, nesta segunda-feira (8).

Segundo informações do Cenário MS, o veículo Hyundai HB20, com placas de Belo Horizonte, viajava do interior do Paraná com destino à cidade de Ribas do Rio Pardo e capotou cerca de 8 vezes antes de parar as margens da rodovia, junto à vegetação.

Segundo o motorista, identificado como Eliel, contou que tentou desviar de uma anta, quando perdeu o controle do automóvel e capotou o veículo na altura do quilômetro 162 da rodovia.

O passageiro, identificado como Fábio, perdeu os sentidos e ficou preso às ferragens.

Motoristas que passavam pelo local na hora que ocorreu o acidente, auxiliaram o motorista a sair de dentro do carro, e o levaram até o Quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local, onde o passageiro foi desencarcerado, recebeu os primeiros socorros ainda no local e depois foi conduzido até o Pronto Socorro do Hospital

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo onde ficou internado sob cuidados médicos.

O passageiro apresentava escoriações no braço esquerdo, corte na cabeça e lesão na coluna e deve ser submetido a exames médicos. Já o motorista apresentava apenas pequenas escoriações nos braços.