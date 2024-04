Vereador Clodoilson Pires levanta preocupações sobre condições no recém-inaugurado sexto conselho tutelar de Campo Grande

O recém-inaugurado Sexto Conselho Tutelar de Campo Grande, que deveria servir como um ponto crucial de apoio para a proteção e assistência de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, já enfrenta sérios problemas logo após sua abertura. Durante a sessão desta quinta-feira (11), o vereador Clodoilson Pires (Podemos), levantou preocupações sobre o mau funcionamento e as condições nas quais se encontra esta instituição vital.

Desde sua abertura, há apenas dois dias, uma série de questões críticas foi identificada, comprometendo gravemente as condições de trabalho dos conselheiros tutelares e, consequentemente, a eficácia dos serviços prestados.

Um dos problemas mais preocupantes é a falha no sistema de registro de ocorrências, que simplesmente não está funcionando. Isso obriga os conselheiros a recorrerem a registros manuais em papel, o que não apenas é antiquado, mas também representa um risco significativo à segurança dos dados sensíveis dos assistidos. Além disso, a falta de armários para guardar os documentos expõe ainda mais essas informações, deixando-as vulneráveis a perdas ou até mesmo a violações de privacidade.

Diante desse cenário alarmante, Clodoilson Pires convocou o presidente da Comissão Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Coronel Alírio Villasanti, para realizar uma inspeção in loco nas instalações do Conselho Tutelar. Ele ressaltou a importância desta visita para avaliar de perto as condições reais e tomar medidas imediatas para corrigir as deficiências identificadas.

Esta não é a primeira vez que questões relacionadas aos Conselhos Tutelares são levantadas pelo vereador. No ano anterior, Clodoilson Pires e Coronel Alírio Villasanti realizaram visitas semelhantes aos cinco Conselhos Tutelares existentes na cidade, como parte de seu papel de fiscalização. Agora, diante das preocupações apresentadas, eles estão determinados a agir para garantir que o Sexto Conselho Tutelar receba a atenção e os recursos necessários para operar de maneira eficaz.

Em resposta às preocupações levantadas, Clodoilson Pires solicita ao Secretário Municipal de Assistência Social (SAS), José Mário Antunes da Silva, que tome medidas imediatas para resolver os problemas identificados. Ele destacou a importância de não apenas inaugurar os Conselhos Tutelares, mas também garantir que eles funcionem de maneira eficiente e adequada para cumprir sua missão vital de proteger os direitos das crianças e adolescentes da comunidade.