Após tapar placa com fita adesiva, motorista é preso na BR-101

Motorista é preso após adulterar placa do carro com fita adesiva na Ponte Rio-Niterói; BR-101 no Rio de Janeiro.

Policiais realizavam patrulhamento na Ponte quando viram o veículo trafegando e perceberam que a placa estava adulterada. A letra “C” havia sido transformada em “O” e o número “0” em “8”.

Ao ser questionado, o motorista disse ter feito a adulteração para “não ser multado”. Ele afirmou trabalhar como motorista de aplicativo. Em uma consulta aos sistemas, os policiais verificaram que havia mais de R$ 25 mil em multas no carro. O homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP São Cristovão.