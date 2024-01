O “pau quebrou” no meio do Noroeste na Capital. Moradores com paus, tijolos, espetos e faca se gladiavam. A confusão aconteceu entre dois moradores de um alojamento da região. Um morador tenta apaziguar a situação, que só termina com a chegada da Polícia. Apesar da confusão não houve vítimas com ferimentos graves.