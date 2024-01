Proprietária de loja flagra homem se masturbando no Santa Fé

Proprietária de uma loja, que preferiu não se identificar, flagrou um homem se masturbando por alguns em frente ao estabelecimento no início da tarde desta sexta-feira (12), no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Em contato com a reportagem, a vítima, bastante assustada com o que aconteceu, informou que estava sozinha no momento em que flagrou o ato obsceno, por volta das 12h40 e compartilhou as imagens.

O homem que aparece nas filmagens, finge estar no telefone, mas segundo a proprietária, ele rondou o estabelecimento por alguns minutos e olhando para ela, começou a se masturbar. A mulher afirma que é a primeira vez que viu o suspeito na região.

Ela afirma que a Guarda Civil Metropolitana esteve no local, mas quando chegaram, o suspeito já teria ido embora.

O caso de ato obsceno é configurado no artigo 233 do Código Penal, podendo a pessoa pegar detenção, de três meses a um ano, ou multa